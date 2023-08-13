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Giriş Tarihi: 13.8.2023

İETT duman oldu

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İETT duman oldu
istanbul'un kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün bir skandal yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) adrese teslim verdiği bakım ve onarım ihalelerindeki usulsüzlükler sonrası her gün yanma, kaza, arıza ve sefer iptalleriyle gündemden düşmeyen İETT otobüsleri, vatandaşın can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaya devam ediyor. Önceki gün Halıcıoğlu ve Acıbadem duraklarında meydana gelen 2 metrobüs kazasının ardından bu kez seyir halinde otoyolda ilerleyen İETT otobüsünün motor kısmından bir anda yoğun dumanlar yükseldi. Duman saçarak yoluna devam eden otobüs, trafikte zor anlar yaşanmasına neden oldu. Arkadan gelen diğer araçlar durmak zorunda kaldı.

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İETT duman oldu
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