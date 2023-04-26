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Giriş Tarihi: 27.4.2023

İETT faciaya tam gaz 2 kaza, 1 yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İETT faciaya tam gaz 2 kaza, 1 yangın
İstanbul'un bakımsızlıktan çöken toplu taşıma sisteminde vatandaşın mal ve can güvenliği riski her geçen gün artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri iki günde birçok olaya karıştı. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde dün Salih E. idaresindeki İETT otobüsü, park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Bu sırada aracına binmeye çalışan sürücü Rıdvan Arslan düşerek otobüsün altında kaldı. Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Pendik Teknopark Bulvarı üzerinde de önceki akşam havalimanı personelini taşıyan Abidin K. yönetimindeki servis minibüsü ile Mustafa A.'nın kullandığı İETT otobüsü çarpıştı. Servis şoförü ile birlikte minibüsteki 6 kişi yaralandı. İETT şoförü, Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Kartal'da Uğur Mumcu Mahallesi'nde ise İETT Peron Amirliği'nde dün sabah saat 07.30 sıralarında bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev topuna dönen otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülebildi.

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İETT faciaya tam gaz 2 kaza, 1 yangın
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