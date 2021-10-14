İETT için araştırma komisyonu kuruldu

İsanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ekim ayı 3. oturumunda eylül ayında kabul edilen ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
tarafından veto edilen İETT
Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme- Araştırma Komisyonu'nun kurulması konusunu tekrar ele alındı. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz son dönemde çok sayıda İETT aracının yollarda kaldığını ve İstanbulluların mağduriyet yaşadığını belirterek, bu mağduriyetlerin sebebini araştırmak için araştırma komisyonu kurduklarını dile getirdi. Araç bakım ve onarım ihalelerinin davetiye usulüyle yapıldığını bildiren Türkyılmaz, "2 milyar liralık ihalenin 800 milyon liraya bir taşeron firmaya verildiğine dair ciddi iddialar söz konusu. İhaleyi alan firmanın mali müşavirinin CHP İstanbul
Milletvekili Özgür Karabat
olması da tüm bu iddialara eklendiğinde ortada ciddi bir şaibe ve şüphe konusunda bir tereddüt kalmamıştır" diye konuştu. İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiaları 'kuru gürültü' olarak nitelendirdiğini aktaran Türkyılmaz, "İstanbullular adına meclis üyelerinin bu iddialarla ilgili yapmak istedikleri araştırma engelleniyor" dedi. Mecliste yapılan oylamada teklif, meclis üye tam sayısı salt çoğunluğu sağlandığından ısrar kararı olarak kabul edildi.