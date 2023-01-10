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Giriş Tarihi: 10.1.2023

İETT, İstanbul’u 33 yıl geriye götürdü

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
İETT, İstanbul’u 33 yıl geriye götürdü
İstanbul'da bakımsız İETT otobüslerinde yaşanan arıza ve kazalar, kenti 33 sene geriye götürdü. Toplu taşıma araçları 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 20 bin kazaya karıştı. Son 1 yıldaki kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 275 kişi yaralandı. 33 yıl öncesine ait bir gazete manşeti de adeta bugünü özetliyor. Her gün 150 otobüsün bakımsızlıktan arızalandığı 1990 yılında yapılan haberlerde İstanbul halkının duralarda çektiği büyük çileye işaret ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız. 12 yaş altı çocuklar ve gönüllüler ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirim" vaadinde bulunmuştu. Ancak göreve geldikten sonra toplu taşımaya 3.5 yılda yüzde 155.8 oranında zam yapıldı.

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İETT, İstanbul’u 33 yıl geriye götürdü
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