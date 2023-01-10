İETT, İstanbul’u 33 yıl geriye götürdü

İstanbul'dabakımsız İETT otobüslerinde yaşanan arıza ve kazalar, kenti 33 sene geriye götürdü. Toplu taşıma araçları 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 20 bin kazaya karıştı. Son 1 yıldaki kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 275 kişi yaralandı. 33 yıl öncesine ait bir gazete manşeti de adeta bugünü özetliyor. Her gün 150 otobüsün bakımsızlıktan arızalandığı 1990 yılında yapılan haberlerde İstanbul halkının duralarda çektiği büyük çileye işaret ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız. 12 yaş altı çocuklar ve gönüllüler ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirim" vaadinde bulunmuştu. Ancak göreve geldikten sonra toplu taşımaya 3.5 yılda yüzde 155.8 oranında zam yapıldı.