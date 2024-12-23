İETT kazasında ortalık savaş alanına döndü

Fatih'te iki İETT otobüsünün karıştığı trafik kazası ortalığı savaş alanına çevirdi. Turgut Özal Millet Caddesi'nde, Aksaray istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklendi. Ardından da aydınlatma direğine, çöp konteynerine ve yan yoldan caddeye çıkmak üzere olan hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu" dedi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.