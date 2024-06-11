Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsleri sık sık arızalanmaya devam ediyor! Yolcular perişan halde
Giriş Tarihi: 11.6.2024 19:35 Son Güncelleme: 11.6.2024 19:55

İETT otobüsleri sık sık arızalanmaya devam ediyor! Yolcular perişan halde

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT otobüsleri sık sık yolda kalıyor. Sıcak ve bunaltıcı havada da sefer yapan belediye otobüsü Haliç Üniversitesi önünde yolcuları taşırken aniden arıza yaptı. Yolcular indirildikten sonra teknik arızanın giderilmesi için saatlerce yolda bekletildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İETT otobüsleri sık sık arızalanmaya devam ediyor! Yolcular perişan halde

Daha önce bakımsızlıktan dolayı bir çok İETT otobüsü yanarak veya arıza yapıp yolda kalarak vatandaşları perişan ederken bir İETT arızası daha Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi.

Beşiktaş'tan Taksim istikametine seyir halinde olan 34 HD 3843 plakalı İETT otobüsü saat 15.30 sıralarında motor arızası nedeniyle aniden yolda durdu. Otobüste bulunan yolcular arızadan sonra duran otobüsü tahliye ettikten sonra Taksime gitmek için bir sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldılar. Motor arızası nedeniyle yolda kalan İETT otobüsü ise teknik servisin gelmesi için saatlerce yolun ortasında bekledi. Son günlerde artan İETT arızaları vatandaşları canından bezdirdi.

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İETT otobüsleri sık sık arızalanmaya devam ediyor! Yolcular perişan halde
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