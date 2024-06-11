İETT otobüsleri sık sık arızalanmaya devam ediyor! Yolcular perişan halde

Daha önce bakımsızlıktan dolayı bir çok İETT otobüsü yanarak veya arıza yapıp yolda kalarak vatandaşları perişan ederken bir İETT arızası daha Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi.

Beşiktaş'tan Taksim istikametine seyir halinde olan 34 HD 3843 plakalı İETT otobüsü saat 15.30 sıralarında motor arızası nedeniyle aniden yolda durdu. Otobüste bulunan yolcular arızadan sonra duran otobüsü tahliye ettikten sonra Taksime gitmek için bir sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldılar. Motor arızası nedeniyle yolda kalan İETT otobüsü ise teknik servisin gelmesi için saatlerce yolun ortasında bekledi. Son günlerde artan İETT arızaları vatandaşları canından bezdirdi.