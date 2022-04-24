İETT otobüsü 15 aracı biçti: 4 yaralı

Sarıyer'de iddiaya göre şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü, 15 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Katar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hararet yaptığı gerekçesiyle şoförünün durdurup indiği İETT otobüsü, bir anda harekete geçerek yoldaki araçlara çarptı. Otobüs yaklaşık 500 metre boyunca 15 araca çarparak ilerledikten sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu için otobüsün harekete geçtiği iddia edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. İETT otobüsünün çarptığı araçlardan birinin sürücüsü Fulya Ertek, "Nasıl olduğunu anlamadık, duruyorduk, trafik gitmiyordu. Arkadan deli gibi bir otobüs geldi. Herhalde freni patlamış. Yukarıda da bir sürü arabaları mahvetmiş, bu hale geldik, ne olduğunu anlayamadık bile yani. Biz iyiyiz ama arkada oturan bir arkadaşın biraz başı dönüyordu onu ambulansla götürdüler. Çok şükür ucuz atlattık" dedi.Bir başka aracın sürücüsü Hamit Topraktepe ise, "Normal yolumuzda geliyorduk. Arkamızdaki otobüsün freninin boşaldığını gördüm, fark ettim, içinde şoför de yoktu. Kaçayım dedim ama kaçamadım, vurdu attı kaldırıma. Burayı da yara yara geldi. Sonucu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı. Yücel Açılan ise, "Yukarıdan aşağıya geliyoruz, otobüs birden bire nasıl geldi, nasıl vurdu, nasıl hoplattı bizi dünyamız şaşırdı. Anlayamadık. Herkese geçmiş olsun, Allah'tan kötü bir şey yok" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. DHA