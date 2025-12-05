İETT otobüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de seyir halinde olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı küle çevirdi. Eski Edirne Asfaltı Fenertepe mevkisinde bilinmeyen bir sebeple İETT otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı kenara çekti. Hızla büyüyen yangın İETT otobüsünün her yerine sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.