İETT otobüsü alev topuna döndü

Gün geçmiyor ki İETT otobüslerinde bir kaza, arıza ya da yangın yaşanmasın. Bu kez Eyüpsultan'da dün sabah saatlerinde seyir halendeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sararken otobüs içerisinde yolcu olmaması faciayı önledi. Eyüpsultan Kemerburgaz Yolu üzerinde yaşanan olayda Ufuk Karakoç'un kullandığı otobüsten seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Şoför durumu fark ederek otobüsü kenara çekti. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İETT otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.