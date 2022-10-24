İETT otobüsü alevlere teslim

İstanbul'da her gün arızalanan, yolda kalan, vatandaşlar tarafından itilen ya da yanan İETT otobüslerine dün Beşiktaş'ta bir yenisi daha eklendi. Levent Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TP 6013 plakalı İETT otobüsünün motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarında durdurdu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün tamamen yandığı olay sırasında Maslak istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı.