Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsü alevlere teslim
Giriş Tarihi: 24.10.2022

İETT otobüsü alevlere teslim

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İETT otobüsü alevlere teslim
İstanbul'da her gün arızalanan, yolda kalan, vatandaşlar tarafından itilen ya da yanan İETT otobüslerine dün Beşiktaş'ta bir yenisi daha eklendi. Levent Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TP 6013 plakalı İETT otobüsünün motorunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför, yolcu bulunmayan aracı yol kenarında durdurdu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün tamamen yandığı olay sırasında Maslak istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan zehir zemberek sözler! "Ali Palabıyık operasyon için gönderilmiş"
SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
Son dakika: Silivri’de polislere alçak saldırı: Komiser yardımcısı şehit oldu
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş'ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı
Domates çorbasından sonra şimdi de patates püresi! Sözde aktivistlerden 110 milyon dolarlık tabloya saldırı
Diyarbakır'da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
İETT otobüsü alevlere teslim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA