İETT otobüsü arızalandı trafik felç

İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2.5 yılda çökerttiği toplu ulaşım sistemi, her geçen gün vatandaşı daha da mağdur ediyor. Bakımsızlıktan arıza, kaza ve yangın haberleriyle gündemden düşmeyen İETT otobüslerine dün bir yenisi daha eklendi. Öğlen saatlerinde Bahçeşehir Karakolu önünde arızalanan bir İETT otobüsü trafiği felç etti. Kilitlenen yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Kavşakta uzun süre bekleyen sürücüler çileden çıkarken, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da birbirlerini alternatif yollara yönlendirdi. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün yoldan çekilmesinin ardından trafik yeniden açıldı.