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Giriş Tarihi: 26.7.2022

İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı

İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı
Üsküdar'da servis aracının sıkıştırdığı İETT otobüsü bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında D-100 Karayolu Üsküdar Ünalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kadıköy'e yolcu taşıyan Murat D.'nin kullandığı 34 JC 6431 plakalı E-11 hat numaralı İETT otobüsü, D-100'de yan yoldan ana yola bağlanmaya çalışırken bir servis aracının sıkıştırması sonucu yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsüne bariyerler adeta ok gibi saplandı. Kaza sonrası servis aracının şoförü olay yerinden kaçtı. Otobüste bulunan 5 yolcu kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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İETT otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı
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