İETT otobüsü dehşet saçtı

Beykoz'da, İETT otobüslerinin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Çubuklu Caddesi'nde Birol E.'nin kullandığı İETT özel halk otobüsü, dün saat 15.45 sıralarında yolcularıyla Üsküdar yönünde giderken gaz pedalının takılması sonucu karşı yönden gelen başka bir İETT'ye özel halk otobüsüne çarptı. Daha sonra park halindeki 2 otomobile vuran otobüs, önünde seyreden 34 BOZ 694 plakalı otomobili de sürükleyip 3 katlı ahşap binanın içine soktu. Kazada, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan otobüs sürücüsü ile otobüste yaralanan 5 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.