İETT otobüsü denize düştü! Can kaybı ve yaralı var mı?

OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ KONUŞTU: NASIL OLDU BİLMİYORUM!

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.