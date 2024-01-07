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Giriş Tarihi: 8.1.2024

İETT otobüsü direğe çarptı: 8 yaralı

İETT otobüsü direğe çarptı: 8 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta, İETT otobüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu yaralanan şoför ile 7 yolcu hastaneye kaldırıldı. D-100 Karayolu Edirne istikametine seyir halindeki "HT29" hat numaralı Recep K. idaresindeki 34 KT 9712 plakalı İETT otobüsü, yan yol Esenyurt mevkisinde refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı.



Kazada Recep K. araçta sıkışırken 7 yolcu da yaralandı. Otobüs şoförü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan yolcular ile şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunun Büyükçekmece istikametinde yoğunluk oluştu.

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İETT otobüsü direğe çarptı: 8 yaralı
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