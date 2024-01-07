İETT otobüsü direğe çarptı: Otobüs şoförü araca sıkıştı! Yaralılar var...

İstanbul Avcılar E-5'te İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı. Yaralı yolcular hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
#SONDAKİKA | İstanbul Avcılar E-5'te İETT otobüsü refüje çıkarak direğe vurdu. Kazada 1'i çocuk 5 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü ise araçta sıkıştı.— Sabah (@sabah) January 7, 2024
İtfaiye ekipleri yaralı otobüs şoförünü sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. pic.twitter.com/4GMvNFavIx
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