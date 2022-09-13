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Giriş Tarihi: 13.9.2022

İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı
İstanbul'da bakımsızlıktan hemen her gün yaşanan İETT otobüsü ve metrobüs kazalarına dün bir yenisi daha eklendi. Ümraniye Armağanevler Başak Sokak'ta T.M. idaresindeki İETT otobüsü, yokuşta kontrolden çıkarak sokak sonundaki parkın duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü T.M. ve yolcu E.Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan İETT otobüsü, vinç yardımıyla çekildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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İETT otobüsü duvara çarptı: 2 yaralı
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