İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 kişi yaralandı

3 KİŞİ YARALANDI

İçerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün şoförü ile servis aracındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.