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Giriş Tarihi: 14.2.2022 04:15

İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 kişi yaralandı

DHA
İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İETT otobüsünün şoförü ile servis aracındaki 2 kişi yaralandı.

Arnavutköy'deki kaza, saat 21.30 sıralarında, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yassıören-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü, karşı istikametten gelen servis aracı ile kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

İçerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün şoförü ile servis aracındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 kişi yaralandı
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