İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Durumu çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil ve otobüsün caddeden kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.