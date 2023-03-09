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Giriş Tarihi: 9.3.2023 17:23 Son Güncelleme: 9.3.2023 18:24

İETT otobüsü ışık ihlali yapan motosiklete çarptı

İstanbul Beşiktaş’ta sipariş yetiştirmek için kuralları hiçe sayarak hız yapan motosikletliler ışık ihlali yaparak ilerlerken  İETT otobüsü ile çarpıştı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet İETT otobüsüne çarpınca sürücüsü kazanın şiddetiyle otobüsün ön camına çarparak yola savrulup 10 metre boyunca sürüklendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İETT otobüsü ışık ihlali yapan motosiklete çarptı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 EBG 085 plakalı motosiklet sürücüsü Enes İlter, Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden Beşiktaş yönüne seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçti.

Bu sırada, Beşiktaş'tan Kabataş yönüne giden İETT otobüsü motosiklete çarptı. İlter, çarpmanın şiddetiyle havalanıp otobüsün ön camına vurduktan sonra yola savrulurken, motosiklet 10 metre boyunca sürüklendi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Enes İlter'in yardımına o sırada yoldan geçen özel ambulans görevlileri koştu. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra 112'yi arayarak ambulansın gelmesini bekledi.

Kazayı görerek yardıma koşan bir psikolog, ambulans gelene kadar İlter'le konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Enes İlter, ambulansın gelmesinin ardından Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İETT otobüsündeki yolcular iki motosikletin kırmızı ışık ihlali yaparak yolda tehlike yarattığını aniden otobüse çarparak iki motosikletten arkada olanın otobüse çarpması sonucu metrelerce sürüklendiğini kaydettiler.

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İETT otobüsü ışık ihlali yapan motosiklete çarptı
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