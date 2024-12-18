İETT otobüsü kaldırıma çıktı 1 ölü 1 yaralı

İstanbul'da İBB iştiraki İETT otobüslerinin karıştığı ölümlü kazalara dün bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, kaldırımda yürüyen Ömer Ersin Okut ve Ali Tiyek'e çarptı. Okut olay yerinde öldü, yaralanan Tiyek ise hastaneye kaldırıldı. Otobüsün, kaldırımda yürüyen yayalara çarpma anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Feci olay dün saat 12.00 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. Şürücü Hidayet Y.'nin (54) kullandığı otobüs, savrularak kaldırımda yürüyen Ömer Ersin Okut ve Ali Tiyek'e çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Ömer Ersin Okut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ali Tiyek (63) ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri otobüs şoförü Hidayet Y.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.İstanbul'da geçen pazar da ölümlü İETT kazaları yaşanmıştı. Beşiktaş 4. Levent'te meydana gelen kazada Lütfiye Koyunoğlu, Beyoğlu'da ise 11 yaşındaki Nesrin Cuma İETT otobüsünün çarpması sonucu vefat etmişti.