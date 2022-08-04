İETT otobüsü kaza yaptı hamile kadın yaralandı

Arnavutköy'de İETT otobüsünün çarptığı otomobilde sıkışan hamile kadın yaralandı. Boğazköy Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında duramayan 34 TP 7994 plakalı İETT otobüsü, seyir halindeki bir otomobil ile bir panelvana çarptı. Yaralanan hamile bir kadının otomobilde sıkışması üzerine, polis, itfaiye ve acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. DHA