İETT otobüsü kaza yaptı şoför dahil 7 kişi yaralandı

İstanbul'da vatandaşın toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor. 2 buçuk yılda çöken ulaşım sisteminde, metro seferlerindeki aksaklıklar ve tramvaydaki yangınlarla birlikte, kaza, yanma ve yolda kalma haberleri ile kurum içerisindeki çalışanların sorunlarıyla gündemde olan İETT'de bir yaralamalı kaza daha meydana geldi.



Küçükçekmece Sefaköy'de içerisinde tam kapasite dolu halde seyreden 146 sefer hatlı İETT otobüsünün lastiği patladı. Yolda savrulan otobüste şoför dahil 7 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Aksaray istikametinde yanyolda meydana geldi. Saadettin Güvercin'in kullandığı 146 sefer sayılı Boğazköy Mahallesi - Bakırköy hattına ait İETT otobüsünün, Sefaköy durağından yolcu aldıktan kısa bir süre sonra sağ ön lastiği patladı. Bariyerleri kırıp aşan otobüs yeşillik alandaki Atatürk Havalimanı'nın demir korkuluklarına yaslandı. Kapıların açılmaması üzerine yolculardan biri çekiçle otobüsün camları kırdı. Kazadan yara almayan yolcular hemen otobüsün içinden çıkarken yaralanan yolculardan bazılarını da vatandaşlar otobüsün içinden tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralandığı için otobüsün içinden çıkamayan yolcular itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile sedyeye alınarak otobüsün kırılan camından çıkarıldı. Kazada şoförle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün duraktan yolcu aldıktan sonra koltuklarının tamamen dolu olduğu, ayakta da bir kaç yolcunun bulunduğu öğrenildi.





"TAKLA ATACAĞIZ SANDIM"



Kazayı anlatan otobüs şoförü Saadettin Güvercin, "Yolcuları aldıktan sonra aşağı doğru iniyorduk. 30 metre ilerledikten sonra sağ ön tekerimiz patladı. Daha sonra araba kendini sağ tarafa attı. Hızımız 20-30 arasındaydı araba durmadı sağa doğru uçtuk. Koltuklar doluydu, ayakta da 3 kişi vardı" diye konuştu.

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan biri olan Emre Doğan da konuşmasında "Önce bir sarsıntı geçirdik ben hemen direğe tutundum. Sağ taraftan vurduk, herhalde takla atacağız dedim" ifadelerine yer verdi.



BARİYERLER KESİLDİ

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Sefaköy mevkiinde yanyol Aksaray istikameti trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen İBB ekipleri bariyerlere yeşil alana uçan otobüsün ön kısmına saplanan bariyerleri keserek kurtarma çalışması yaptı.





11'İNCİ YARALANMALI KAZA



1 Ocak:

Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, yoldan çıkarak kaldırımın üstünde asılı kaldı. Şans eseri yoldan geçen araç ve insanların üzerine düşmedi.

3 Ocak:

Beyoğlu'nda refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Emel Koç Lokmacı'ya İETT otobüsü çarptı. Ağır yaralı genç kadın yaşam savaşı veriyor.

4 Ocak:

Merter'de seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı. Yolcuların kendilerini hızla araçtan atması üzerine faciadan dönüldü.

5 Ocak:

Eyüpsultan'da arızalanan İETT otobüsü, yolun ortasında kaldı. Arızanın mesai çıkış saatine denk gelmesiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yolda kalan vatandaşlar isyan etti.

5 Ocak

Kemerburgaz'da ise kavşaktan geçmeye çalışan İETT otobüsü ve taksi kaza yaptı. Yaşanan maddi hasarlı kaza bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

6 Ocak:

Eyüpsultan'daki Hz. Halid Bulvarı'nda kontrolden çıkan otobüs, Tahta Minare durağına daldı. Duraktaki Selin G. ve Hakan B. ile araçtaki bir yolcu yaralandı. Otobüs ise kaldırımda askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

8 Ocak:

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde iki otobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle 8 vatandaş yaralandı.

8 Ocak:

Fatih Beylerbeyi Caddesi üzerinde otobüsün şoförü fren yapmasına rağmen otobüsün duramaması sonucu öndeki başka bir otobüse çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

8 Ocak:

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki otobüsün tavan kısmındaki parça bir yolcunun başına düştü. Yaralanan vatandaş kontrol için hastaneye götürüldü.

10 Ocak:

Beşiktaş Dolmabahçe'de Saltanat Kapısı önünde yaşanan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü asırlık çınar ağacına çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde sıkışan şoför vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şoför, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 Ocak:

Sarıyer'de Hacıosman Bayırı'nda, Hacıosman-Bahçeköy seferini yapan Muzaffer Kaptan yönetimindeki otobüs ile aynı yönde sefer yapan İETT otobüsü kaza yaptı. Muzaffer Kaptan yönetimindeki Bahçeköy - Hacıosman seferini yapan otobüs, yolcu indirmek için durağa yanaştı. Bu sırada arkadan gelen Ömer Faruk Türüdü idaresindeki İETT aracı duramayarak önündeki otobüse çarptı. Kazada önde yer alan otobüste bulunan Şeymanur Acar (23), Havva Berin Aydınyılmaz (17), Aysel Aydınyılmaz ve otobüs şoförü Muzaffer Kaptan yaralandı.