İETT otobüsü kaza yaptı tramvay seferleri durdu

Güngören'detramvay hattına giren İETT otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Güneştepe Tramvay Durağı önünde dün saat 06.30 sıralarında döneceği yönü kaçıran İETT şoförü, tramvay yoluna girdi. Yasaklı bölgeden çıkmak için geri geri gelmeye başlayan otobüs, tramvay yolundaki elektrik direğine çarptı.
Kaza üzerine Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'ndaki seferler bir süre durdu. Kurtarma çalışmaları devam ederken, seferler de Kabataş ile Soğanlı istasyonları arasında yapıldı. Bağcılar ile Soğanlı arasında ise İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verdi. Kaza nedeniyle vatandaşlar işlerine gecikmeli olarak ulaşabildi. Otobüsün çekilmesi ve elektrik direğindeki hasarın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.