İETT otobüsü kırmızıda duran araçlara çarptı: 14 yaralı!

Havalimanı servis otobüsünün bağlı olduğu firmada görevli olan Celal Kartop, "İETT şoförü uyuyordu. Biz ışıkta duruyorduk. Belediye otobüsü şeritten çıkmış. Direkt bizimkine vurmasa ufak araçların hepsini çiğner geçerdi. Feci kaza oldu. Bizim yolcularımızda sıkıntı yok" diye konuştu.