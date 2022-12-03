İETT otobüsü köprüde balık tutanların üzerine uçtu

Galata Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpıp kaldırıma çıkan İETT otobüsündeki 2 yolcu ile balık tutan bir kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saat 10.00 sıralarında Eminönü istikametinde meydana geldi. Fulya Mahallesi - Eminönü seferi yapan Ş.Y. yönetimindeki İETT otobüsü, Galata Köprüsü üzerine geldiğinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı. Otobüs demir korkulukları aşarak kaldırıma çıkıp askıda kaldı. O sırada otobüsün içinde bulunan 2 yolcu ve köprü üzerinde balık tutarken ayağı demir bariyerin altında kalan Burak Bankoğlu (46) yaralandı. Faciadan dönülen kazanın ardından ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları en yakın hastaneye sevk ederken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Otobüs daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sırasında köprü üzerinde balık tutan Kemal Tüylü, "Biz balık tutuyorduk. Birden otobüs üzerimize doğru geldi. Son anda kaçarak canımızı zor kurtardık" dedi.