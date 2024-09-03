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Giriş Tarihi: 3.9.2024 18:21 Son Güncelleme: 3.9.2024 19:09

İETT otobüsü kuryeye çarpıp yola devam ederken vatandaş tepki gösterdi

İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü motokuryeye çarparak yaraladı. Vatandaş kuryeye çarpıp yola devam etmek isteyen otobüs şoförüne tepki gösterdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İETT otobüsü kuryeye çarpıp yola devam ederken vatandaş tepki gösterdi

Kaza, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta meydana geldi. Avcılar-Şahintepe seferini yapan İETT otobüsü, Denizköşkler Caddesi'nden Fatih Sokak'a dönerken bir motokuryeye çarptı. Motokuryenin hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazada motosiklet otobüsün altına girdi. Kazanın duyulması üzerine kısa sürede çok sayıda motokurye olay yerine geldi. Kazadan yaralı kurtulan motokuryeye, olay yerine gelen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Bu sırada içindeki yolcularla güzergahına devam etmek isteyen otobüs şoförüne, motosikletli grupta bulunanlar tepki gösterdi. Toplanan grup, şoförün araçtan inmediğini ve çarptığı motosikletliyle hiç ilgilenmediğini iddia ederek saldırmak istedi. Polis, motosikletlileri sakinleştirmeye çalışırken gerekli incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı.

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İETT otobüsü kuryeye çarpıp yola devam ederken vatandaş tepki gösterdi
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