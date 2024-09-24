İETT otobüsü mağazaya daldı

Bayrampaşa'da, İETT otobüsü önce bir araca çarptı, ardından caddedeki gelinlik mağazasına girdi. Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bir araca çarptı. Daha sonra caddedeki beton mantarlara çarpan otobüs, ardından gelinlik mağazasına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otobüste hafif yaralanan yolcuya ambulansta müdahalede bulundu. Ekiplerin İETT otobüsünü bölgeden kaldırmasıyla trafik normale döndü.