İETT otobüsü minibüse çarptı! Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı

Görüntülerde, bir kadın yolcunun araçtan inmesinin ardından İETT otobüsünün minibüse çarpmasıyla ayaktaki bir kişinin yere düştüğü, korku ve şaşkınlık yaşayan diğer yolcuların ise dağılan eşyasını toplayarak araçtan indiği görülüyor.

Pendik’te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı | Video