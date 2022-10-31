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Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:51 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:01

İETT otobüsü önce motosikletliye sonra ağaca çarptı

Kaza Büyükçekmece'de yaşandı... Kırmızı ışıkta beklediği sırada fenalık geçirdiği öne sürülen İETT şoförü, önce motosikletliye sonra kaldırım üzerindeki ağaca çarptı.

DHA
İETT otobüsü önce motosikletliye sonra ağaca çarptı

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar-Büyükçekmece seferini yapan 34 JL 2561 plakalı otobüs şoförü kırmızı ışıkta beklediği sırada fenalık geçirdi. Ayağı gaza basılı kaldığı öne sürülen sürücü, önce bir motosikletliye ardından kaldırımda bulunan ağaçlara ve ikaz tabelasına çarparak durabildi. İçindeki yolcuların yara almadan kurtulduğu kazada, kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören Yavuz Çubukçu, "Otobüsün geldiğini gördük, buradaki ağaçları kırarak geldi. Koştuk içeriye girdik adam baygın yatıyordu. Kalp krizi geçiriyor diye kalp masajı yaptık. Kendine geldi sonra" dedi.

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İETT otobüsü önce motosikletliye sonra ağaca çarptı
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