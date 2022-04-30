İETT otobüsü park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi girişinde 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Y.A.'nın kullandığı Kadıköy Yenidoğan arasında çalışan 19 S numaralı İETT otobüsü Kayışdağı Caddesi'nden Akyazı Caddesi'ne girdiği sırada park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araca binmek üzere olan F.D. adlı bir kadın ile ismi öğrenilemeyen çocuğu yaralandı.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.