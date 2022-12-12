İETT otobüsü ters şeritten yola girdi, yolcu minibüsüne çarptı: 14 yaralı

Arnavutköy'deki kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi.
İnsanların işlerine gitmek için kullandığı iddiaya göre ters şeritten yola girdiği belirtilen İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 14 kişi yaralandı.
14 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaraları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kaza yerinde yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı.
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. 14 kişinin yaralandığı kaza sonrasında araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç trafiği oluştu