İETT otobüsü ters şeritten yola girdi, yolcu minibüsüne çarptı: 14 yaralı

14 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaraları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinde yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı.