İETT otobüsü TIR’a çarptı: 7 yaralı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, park halindeki kaya tuzu yüklü TIR'a arkadan çarptı. Sürücü ile 7 yolcu yaralandı. Kaza, Eski Edirne Asfaltına Mescit i Selam Tramvay Durağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mustafa Siyami idaresindeki 336T Trabzon Mahallesi- Cebeci hattında çalışan İETT otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı dönerken kayarak cadde üzerinde park halinde duran kaya tuzu yüklü TIR'a arkadan çarptı. İETT şoförü bulunduğu yerde sıkışırken 7 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı şoför ve yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yol trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Bölge sakinleri ise yol kenarlarına park eden kamyon ve TIR'ların büyük tehlike yarattığını belirterek yetkililerden önlem almasını istedi.