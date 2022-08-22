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Giriş Tarihi: 22.8.2022 15:30 Son Güncelleme: 22.8.2022 16:18

İETT otobüsü yayaya çarpıp yoluna devam etti

Fatih Topkapı'da bir İETT otobüsü yol kenarında yaya olarak yürüyen vatandaşa çarparak yaralanmasına neden oldu. Yayaya çarpan İETT otobüsü durmayarak yoluna devam etti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İETT otobüsü yayaya çarpıp yoluna devam etti

İETT otobüsünün yayaya çarptığı kaza geçtiğimiz haftasonu saat 17:00 sıralarında Fatih Topkapı Sulukule Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen bir kişiye hızla ilerleyen İETT otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi, yere savrulurken şoför durmayarak yoluna devam etti. Yaralı adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaptıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği adam kazayı hafif yaralı atlatırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cadde üzerinde seyir halindeki İETT otobüsünün yol kenarındaki yayaya çarptığı görülüyor. Görüntülerin devamında adam çarpmanın etkisiyle yere düşerken otobüs şoförü ise yoluna devam ediyor.

"BAYAĞI KORKMUŞTU"

Caddede esnaf olan Mert Sevinç, "Aşağıdan İETT otobüsü geliyordu. 40-47 yaşlarında bir vatandaş yukarı doğru çıkarken otobüsü görmedi. İETT otobüsü de biraz hızlı geliyordu. Vatandaşa çarptıktan sonra direkt durak alanına gitti. Biz durdurmaya çalıştık. Ambulans da yaralıyı hastaneye götürdü. Yaralının durumu inşallah iyidir. Bayağı korkmuştu. Otobüsü de durduramayınca adam da ne yapacağını bilemedi. Mecburen polisi çağırdık. Polis de geldikten sonra kamera görüntülerini verdik" dedi.

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İETT otobüsü yayaya çarpıp yoluna devam etti
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