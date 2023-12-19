İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi

Bu sırada şoför yangın tüpü ile müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Şoförün dikkati sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı yangın vatandaşlar ve şoför tarafından söndürüldü. İETT otobüsünde meydana gelen yangın hem şoföre hem de otobüste bulunan yolculara korku dolu anlar yaşattı.