Vatandaşların şehir içi ulaşımda kullandığı İETT otobüsleri sık sık arıza yapmaya ve vatandaşları mağdur etmeye başladı. Son olarak önceki gün saat 14.00 sıralarında seyrantepede seyir halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki İETT otobüsü bir anda nedeni belli olmayan bir arızadan dolayı yolda kaldı.

İETT otobüsü yolda bozuldu, vatandaş yol ortasında yaya kaldı | Video

Otobüsün arıza nedeniyle yola devam edememesi ve arıza servisinin olay yerine uzun süreden gelmesi nedeniyle vatandaşlar bir sonraki durağa doğru trafikte tehlikeli yolculuk yapmak zorunda kaldılar. Otobüslerin bakımsızlıktan dolayı sık sık arızalandığını ve yollarda kaldığını belirten vatandaşlar bu arızaların kendilerini sıkıntıya soktuğunu kaydettiler.

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