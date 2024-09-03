İETT otobüsü yüzünden evsiz kalanlardan İBB’ye protesto

Pendik'te 7 Ağustos Çarşamba günü, İETT otobüsü, seyir halindeyken önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binaya çarpmıştı. Kaza sonucu kolonunda hasar oluşması nedeniyle apartman, ekipler tarafından yıkılmıştı. İETT otobüsünün çarpması nedeniyle hasar gördüğü için yıkılan 4 katlı binanın sakinleri, İBB'ye tepki göstermek için eylem yaptı. Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde bir araya gelen 14 daire sakini ve 2 dükkan sahibi, caddeyi araç trafiğine kapattı.Bina sakinleri, evlerinin yapılması için slogan atarak yetkililerden yardım istedi. Grup adına açıklama yapan Mediha Çatak, "İBB'ye bağlı İETT otobüsü evimize çarptı. Daha sonra evimizi, 'Yenisini yapacağız.' diyerek yıktılar. Evimiz yapılmadı. İki çocuğumuzla otele attılar, hiçbir imkan sağlamadılar. Bizi oraya bırakıp gittiler. İhtiyaçlarımızı gidermediler" ifadelerini kullandı. Kapatılan yol, polisle yapılan görüşme sonrası yeniden trafiğe açıldı.