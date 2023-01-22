İETT otobüsünde cinsel ilişkiye 3 ay 22 gün hapis

Şişli'de park halindeki İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ve birlikte olduğu kadın 3 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptrıldı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce dosya üzerinden görülen dava karara bağlandı. Kararda, sanıkların belediye otobüsü içerisinde herkesin görebileceği şekilde cinsel ilişkide bulundukları ve üzerlerine atılı suçu işledikleri kaydedildi. Bu nedenle İETT şoförü A.R.Ş. (50) ile N.G.'ye (58) "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar A.R.Ş. ile N.G.'nin "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.