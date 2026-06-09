İETT otobüsünde düşen yaşlı yolcu hayatını kaybetti

Sarıyer
'de seyir halindeki İETT
otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İETT otobüsün ön kapısına yakın bir noktada ayakta yolculuk eden Ender Eliçin adlı yolcu, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin ardından otobüsü durduran İETT şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Eliçin kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında emniyete götürülen otobüs şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Talihsiz yolcunun düşme anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.