Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti
Giriş Tarihi: 10.6.2024 18:50 Son Güncelleme: 10.6.2024 19:50

İETT otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti

İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsüne binen yolcunun otobüs şoförüne "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" sorusuna iddiaya göre aynı yanıtı alması, taraflar arasında sözlü tartışma yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolcunun otobüs şoförüne tokatlı yumruklu saldırısı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İETT otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti

Olay, Beşiktaş'ta dün saat 23.40 sıralarında meydana geldi.Otobüse binen bir yolcu, şoföre "Araç Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu. Şoför soruyu, aracın Taksim'e gideceğini belirterek yanıtladı.

Şoför kendisine tekrar aynı soruyu soran yolcuya aynı cevabı verince yolcu duruma tepki gösterdi. Yolcunun bağırmaya başlamasıyla şoför, neden bağırdığını sorunca taraflar arasındaki gerginlik arttı.

Sözlü tartışmanın ardından yolcu otobüs şoförüne tokat ve yumrukla saldırdı. Yolcunun saldırısı sonrası, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki taksi ve motosiklete çarptı. Kavga otobüsteki yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İETT otobüsünde şoförle yolcu arasındaki kavga kazayla bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA