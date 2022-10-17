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Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:28

İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kameralara böyle yansıdı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde vatandaşlar, şoförün kapısını açık unuttuğu İETT otobüsü ile kilometrelerce yolculuk yaptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA
İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kameralara böyle yansıdı

Olay, dün Eminönü Sultangazi seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İETT şoförü seyir halindeyken kapısını açık unuttuğu otobüs ile kilometrelerce yolculuk yapıp tehlikeli şekilde yolcu taşıdı.

Bir yolcunun ise açık kapının önünde tehlikeli yolculuk yaptığı o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"SÖYLE KAPIYI KAPATSIN"

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hareket halindeki otobüsün açık kapısı önündeki yolcuların tehlikeye aldırmadan yolculuk yaptığı görülüyor. O anları cep telefon ile kayıt eden yolcunun ise yanında bulunan diğer yolculara "İETT'de kapı açık gidiyoruz böyle bir şey yok valla söyle kapıyı kapatsın" dediği görülüyor.

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İETT otobüsünde tehlikeli yolculuk kameralara böyle yansıdı
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