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Giriş Tarihi: 23.10.2022 12:01 Son Güncelleme: 23.10.2022 13:01

İETT otobüsünde yangın çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü motor kısmı ateş aldı. Biranda tutuşarak yanmaya başlayan otobüse yoldan geçen beton mikserinin suyu ile müdehale edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İETT otobüsünde yangın çıktı

Yangın, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerindeki İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. Yangını gören şoför aracı durdurup, yolcuları aşağıya indirirken, yangına ilk müdahaleyi trafikteki sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden geçen vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde aracın motorunun alev alev yandığı görülüyor.

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İETT otobüsünde yangın çıktı
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