Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İETT otobüsünde yangın! Vatandaşlar müdahale etti
Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:03

İETT otobüsünde yangın! Vatandaşlar müdahale etti

İHA
İETT otobüsünde yangın! Vatandaşlar müdahale etti

İETT otobüsleri gündeme gelmeye devam ediyor. Başakşehir'de bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti.

İETT otobüslerinde son dönemde yaşan arıza ve yangınlar, İBB'ye yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Otobüslerin bakım onarımı konusunda yeterli dikkatin gösterilmediği iddiaları gündemdeki yerine korurken, bir İETT otobüsü yangını da Başakşehir'de yaşandı.
Edinilen bilgilere göre olay Başakşehir Şamlar Köyü mevkii İstiklal Caddesi'nde 36 AY sefer numaralı İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Otobüsün durağa yanaştığı sırada çıkan yangında yolcular büyük panik yaşadı. Otobüsten indirilen yolcular ve çevredeki sürücüler yangına yangın tüpleri ile müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İETT otobüsünde yangın! Vatandaşlar müdahale etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA