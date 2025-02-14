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Giriş Tarihi: 14.2.2025 17:53 Son Güncelleme: 14.2.2025 18:14

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın paniği: Trafik felç oldu

İstanbul Bağcılar Basın Ekspres yolunda seyir halindeki İETT otobüsünün balatalarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken Başakşehir istikametinde yoğun trafik yaşandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın paniği: Trafik felç oldu

Yangın, Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde İkitelli Köprüsü mevkisinde saat 07.30 sıralarında İETT otobüsünde meydana geldi.

79B Kayaşehir-Bakırköy hattından çalışan İETT otobüsünün şoförü Bakırköy'den yolcularını aldı. İkitelli Köprüsünü geçtikten sonra otobüsün balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför hemen otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yolcular ve şoförde herhangi bir yaralanma olmazken yolcular başka bir otobüse nakledildi. Yangın nedeniyle Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde yoğun trafik oluştu.

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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın paniği: Trafik felç oldu
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