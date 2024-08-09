İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi

İstanbul'un Pendik İlçesi, Vatan Caddesi üzerinde 7 Ağustos'ta kontrolden çıkan İETT otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti. Kazada 6 kişi yaralanırken 54 kişinin yaşadığı bina güçlendirilerek İETT otobüsü vinç yardımıyla çekildi. Kazaya karışan otobüsün çekilmesinin ardından ekipler, 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda zarar gören 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Yıkım çalışmaları için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekipleri, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek olan iş makineleri de getirildi. Yıkımı gerçekleştirecek ekiplerin rahat çalışması ve yıkım alanına vatandaşların girmemesi için ekipler tarafından çevreye bariyerler koyuldu.

VALİ GÜL: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BİNADAKİ İNSANLARIMIZIN ZARAR GÖRMEMESİDİR

İstanbul Valisi Davut Gül, Pendik'te bir belediye otobüsünün bir işyerine çarpması sonucu meydana gelen kazayla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bu sabah olay yerini ziyaret ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Kazanın boyutu zaten ortada; bir belediye otobüsü binaya çarpmış ve bu çarpma sonucu binanın taşıyıcı kolonları zarar görmüş. Bu durum, binanın çökme riskini de beraberinde getirdi. AFAD'ın koordinesinde, 14 daireden oluşan bina tahliye edildi. Daire sakinleri dün gece bir otelde misafir edildiler ve bugün itibarıyla yeni evlerine yerleştirilecekler. Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, ilçe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz gerekli incelemeleri ve yardımları yapıyor. Bizim için en önemli olan, vatandaşlarımızın özellikle binada yaşayanların zarar görmemesidir."