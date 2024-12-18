İETT otobüsünün ezdiği kadının ailesi SABAH’a konuştu: Kaza değil cinayet

Lütfiye Koyunoğlu henüz 38 yaşındaydı. Eşinden bir süre önce boşanmıştı. Tekstil işçisi olarak hayata tutunuyordu. Pazar günü arkadaşıyla kahvaltı için buluştu. Dönüş yolunda Beşiktaş, 4. Levent Konaklar mevkiinde minibüsten inerek durağa yöneldiği sırada Kemal B.'nin (61) kullandığı İETT otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi önceki gün Sarıyer Tarabya Merkez Camii'nde ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. SABAH'a konuşan baba Remzi Koyunoğlu, "Kızım bir ihmal sonucu çok acı bir şekilde can verdi.Geride 18 ve 20 yaşlarında 2 çocuğu kaldı. Gözyaşım henüz kurumadı. Şoför sanki bilerek yapıyor, ancak bu kadar olur. Normal bir kaza değil, adeta cinayet. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım. Önünü arkasını göremeyen bir adamı direksiyon başına nasıl oturtmuşlar? İBB yönetiminden bize yönelik herhangi bir taziye dilenmesi de olmadı. Ancak biz bu işin peşini bırakmayacağız. Dün 4. Levent Karakolu'na giderek, kızımın hayattan koparılmasında kusurlu ve hatalı kim varsa şikayetçi oldum" diye konuştu. Amca Hasan Koyunoğlu ise, "Toplu ulaşım sisteminde çalışan şoförlerin denetimleri neden sıkı yapılmaz? Canımız gitti. Gencecik yaşta yeğenim bizden koparıldı" diye konuştu. Bir diğer amca Kadir Tarık da "Şoför sanki bilerek çarpmış. Araç hızını azaltmadan, tüm bağırmalara rağmen durmamış ve ezmiş yeğenimi" şeklinde konuştu.