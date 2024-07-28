İETT otobüsünün karıştığı kazada faciadan dönüldü

Avcılar'da kontrolden çıkan bir İETT otobüsü, önce aydınlatma direğine ardından seyir halindeki içinde işçilerin bulunduğu servise çarptı. Kazada serviste bulunun 3 işçi yaralandı, birinin durumu ağır. Dün sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi. Büyük bir faciadan dönülen kazada, işçi taşıyan 34 LLT 556 plakalı minibüsteki yolculardan 3'ü yaralandı Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.