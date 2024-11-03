İETT otobüsünün şehit ettiği polis memuruna acı veda

Kazada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak olay yerinde şehit oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şehit için tören düzenlenirken törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Giresun'a gönderildi.

İstanbul Bakırköy'de bir İETT otobüsü, sürüsünün kontrolünden çıkarak otomobille çarpışan zabıta aracının sebep olduğu kazaya müdahale etmek için kaza alanında önlem alan trafik polislerinin arasına daldı. Kazada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak olay yerinde şehit oldu. Kaza, saat 06.20 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi D-100 Karayolu Güney Yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımında meydana geldi. İddiaya göre, göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zabıta aracı ve otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI POLİS ŞEHİT OLDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik polisleri yolda önlem aldığı sırada kontrolden çıkan 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsü, olay yerine daldı. Bir polis memuruna ve araçlara vuran ilerleyen İETT otobüsü, refüje çarparak durabildi.Kazada İETT otobüsünün altında kalan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ogün Yürümez, olay yerinde şehit oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yolda ve araçlarda uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Ogün Yürümez'in cenazesi tören için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine getirildi. Buradaki törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin eşi, çocukları ile polis ve askeri yetkililer katıldı. Törende yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından şehit polisin cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Giresun'a gönderildi.

ŞEHİDİN KIZI BABA DİYE AĞLADI

Törende İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehidin çocuklarının elini hiç bırakmazken şehidin kızının baba diyerek ağlaması yürekleri dağladı. 12 yıllık polis memuru olan evli ve iki çocuk babası Ogün Yürümez'in Pazartesi Günü Giresun'un Eynesil merkez caminde kılınacak cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Aralık Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.