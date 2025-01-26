İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın öldü

Gaziosmanpaşa'da yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Nergül Taşgöz (65), İETT otobüsünün çarpması sonucu öldü. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza, 21 Ocak günü saat 09.20 sıralarında Sarıgöl Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan 50A hat numaralı İETT otobüsü çarptı.Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kazayı gören esnaf Mehmet İlhan, "Otobüs çok süratli geliyordu. Yaya yolunda tam geçmek üzereyken çarptı. Kadının yakınları, akrabaları otobüse vurmaya başladı. Sonra polisler geldi, olaya müdahale etti" diye konuştu.