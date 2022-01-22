İETT şoförleri perişan

İETT’de skandallar bitmek bilmiyor. Bakımsız otobüslerle yola çıkan şoförlerin 3 saatlik uyku ile izinsiz çalıştırıldığı maaşlarının ise asgari ücret seviyesinde olduğu öğrenildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kamu iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşlemleri Müdürlüğü (İETT) önceki gün 141 yılı geride bıraktı. Tarihi Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan İETT'nin son dönemi skandallarla anılmaya başlandı.
İBB'nin CHP'li yönetimi tarafından bakımsız bırakılan toplu taşıma araçları nedeniyle İstanbullunun seyahat güvenliği de tehlikeye girdi. Son 1 ayda İETT otobüsleri 9 kazaya karıştı, 26 vatandaş yaralandı. Son 2.5 yılda çöken toplu taşıma sisteminin asıl mağdurları ise düşük ücretlerle fazla mesai yapıp perişan olan otobüs şoförleri.
KAZALARIN 4 SEBEBİ
İBB Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu başkanı Abdullah Özdemir, İETT otobüslerinin karıştığı kazaların sebebini 4 başlık altında özetledi:
Şoförler dinlenemiyor.
Bakım ve onarım işleri yandaşa peşkeş çekiliyor.
Otobüsler yenilenmiyor.
Kaza önleme sistemi telemetri bütçeden çıkartıldı.
GARAJLARDA YEDEK PARÇA YOK: SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre garajlarda İETT otobüslerinin tamiri için yedek parça yok. Bu yüzden Ayazağa garajında sadece 1 günde 38 araç seferden çekildi.
UYKUSUZ, FAZLA MESAİ: İETT araçlarının sık sık kazaya karışmasının nedeni ise şoförlerin dinlendirilmemesinden kaynaklanıyor. Şoförlerin sabah 04.30'da işbaşı yaptığı, gece ise 12.00'da evlerine gidebildiği her gün 3 saatlik uyku ve dinlenme ile direksiyon başına geçtiği öğrenildi.
DÜŞÜK ÜCRETLER: İETT şoförlüğü yapan taşeron personel Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 4 bin 200 ila 4 bin 500 lira arasında değişen ücretlerle çalıştırıldı. Yemek ücreti çıkartıldığında 3 bin 200 lira ellerinde kalıyor.
TELEMETRİ SİSTEMİ İPTAL: İBB yönetimi, AK Parti döneminde geliştirilen kaza önleme ve erken uyarı sistemi 'telemetri'yi iptal etti. Geliştirilmesi için gerekli olan bütçeyi de yatırım programından çıkardı.
14 İHALE İLE 1 MİLYAR 233 MİLYON TL HARCANDI: İBB yönetimi, İETT üzerinden CHP İstanbul Milletvekili ve İstanbul Seçimleri Koordinatörü Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini 14 farklı ihale ile devretmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan Karabat, toplamda 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik ihaleyi alırken tarihinde ilk kez İBB'den ihale alan şirketin, ihalenin teknik şartnamesine uymadığı, orjinal parça yerine yan sanayi ürünleri kullandığı ortaya çıkmıştı.